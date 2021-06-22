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وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج في لتحويل المخلفات لطاقة بـ «التغويز اللاهوائى» بالفيوم

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وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة بـ «التغويز اللاهوائى» بالفيوم وزيرة البيئة تفتتح أول نموذج في لتحويل المخلفات لطاقة بـ «التغويز اللاهوائى» بالفيوم

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تتوجه الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمحافظة الفيوم لإفتتاح أول نموذج في لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانه – مركز إطسا، وذلك بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسيد كرستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتور عمرو عبدالمجيد، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى)، والدكتور مارتينوميلي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، والدكتور على أبوسنه، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع يهدف إلى التخلص الآمن من المخلفات الصلبة البلدية والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج طاقة وسماد حيوي، وكذلك دعم المجتمعات الريفية بمحافظه الفيوم وتحسين مستوى المعيشة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في مصر، حيث أن هذه التقنية ذات انبعاثات صفرية، وهو مشروع إرشادي بسعة 2.5 طن في اليوم وقدرة انتاجية 100 كيلووات ساعة من الطاقة الكهربية، ويعتمد المشروع على اللامركزية في تدوير المخلفات واستغلالها مما يساهم في القضاء على مشكلة تجميع المخلفات الصلبة البلدية من المنبع وكذلك توفير فرص عمل دائمة للشباب.

المصرى اليوم

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