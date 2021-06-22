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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في يومها الرابع

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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في يومها الرابع انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية في يومها الرابع

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انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية بشمال سيناء، في يومها الرابع وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة المستجد.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن عدد 365 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في مادة النحو في 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء.

وأضاف حمزة رضوان، وكيل مديرية وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعي تضم 2738 طالبا وطالبة، و8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، ولجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه خلال الأيام الماضية لم تسجل أي حالات غش أو إصابة طلاب أو مراقبين بالاشتباه في فيروس كورونا المستجد، فضلا عن عدم تلقي غرفة العمليات أي شكاوي أو إخطارات خلال سير الامتحانات بالثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.

المصرى اليوم

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