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عقارات الدولة تستعرض تجربتها مع وزارة الإسكان العمانية

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عقارات الدولة تستعرض تجربتها مع وزارة الإسكان العمانية عقارات الدولة تستعرض تجربتها مع وزارة الإسكان العمانية
بافقيه: الهيئة تعمـل وفـق استراتيجيتها لتكـون محـركًا إضافيًّا للاقتصاد

عقارات الدولة تستعرض تجربتها مع وزارة الإسكان العمانية

الْتقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، بوزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، مطلعًا إياه على تجربة الهيئة لعقارات الدولة بالمملكة وجهودها في تعظيم أصول وعقارات الدولة وحمايتها وزيادة فاعليتها، مع رفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض محافظ الهيئة -خلال اجتماعٍ عُقد على هامش الزيارة في مقر هيئة عقارات الدولة الرئيسي بالرياض- تجربة الهيئة ومساهمتها في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال عدد من المبادرات التي تندرج ضمن برامج الرؤية، ومنها مشروع التحول الرقمي لمنظومة عقارات الدولة والاستخدام الأمثل للعقارات الحكومية غير مستغلة، إضافة إلى تخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات الحكومية الفعلية، مع خفض محفظة استئجار العقار للقطاعات الحكومية، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير لإدارة الأصول العقارية.

وأكد "بافقيه" أن الهيئة تعمـل وفـق استراتيجيتها المعتمـدة لتكـون محـركًا إضافيًّا للاقتصاد والتنمية الوطنـية في ضوء رؤيتها المتمثلة في تعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة؛ لافتًا إلى أهمية هذا اللقاء الذي يعزز تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في إدارة العقارات الحكومية وآليات عملها الإشرافية والرقابية والتنظيمية.محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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