حكاية شاب طرده صاحب العمل فشنق ..تفاصيل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى شاب حياته شنقا فى المعصرة ،تبين من التحريات أن الشاب فى الثلاثين من عمره وان صاحب العمل استغنى عنه ،أضافت التحريات أن الشاب استدان من المقربين منه طوال الفترة التى قضاها دون عمل كى يتمكن من الانفاق على متطلباته دون الحاجة لاسرته وعندما فشل فى إيجاد فرصة عمل مناسبة ،أقدم على الانتحار بشنق نفسه داخل منزله بمنطقة المعصرة

تلقى قسم الشرطة ، بلاغا من أسرة الشاب المنتحر بالعثور على جثتة ابنهم معلقة داخل غرفته بالمنزل، وبالانتقال وسؤال الاسرة ،تبين أن الضحية ترك العمل منذ فترة زمنية ومر بضائقة مالية دفعته للتخلص من حياته ،تحرر عن ذلك المحضر اللازم وكلفت النيابة بنقل الجثة للمشرحة وتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة وسرعة غنهاء إجراءات الدفن.