أخبار عاجلة

ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية -
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين -
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70" -
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44" -
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر -
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها -
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة -
طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في هذه الدولة.. لقاح "عبدالله" يدخل على الخط بفعالية كبيرة في محاربة "كورونا"

Print
في هذه الدولة.. لقاح "عبدالله" يدخل على الخط بفعالية كبيرة في محاربة "كورونا" في هذه الدولة.. لقاح "عبدالله" يدخل على الخط بفعالية كبيرة في محاربة "كورونا"
يطوّره أحد المختبرات المحلية.. سابقة في أميركا اللاتينية ويشمل النسخ المتحورة

في هذه الدولة.. لقاح

أعلنت مجموعة دوائية حكومية كوبية، الإثنين، أنّ "عبدالله" (أبدالا)، اللّقاح التجريبي الذي يطوّره أحد مختبراتها لمكافحة ، في سابقة في أميركا اللاتينية، أظهر أنّه فعّال ضدّ كوفيد-19 بنسبة 92.28 بالمئة.

وكان معهد فينلاي للقاحات قد أعلن السبت أنّ لقاح "سوبيرانا 2" الذي يطوّره يؤمّن فعالية بنسبة 62 بالمئة بعد تناول الجرعة الثانية من ثلاث جرعات يجب أن يتلقّاها المرء لتحصينه بالكامل ضدّ كوفيد-19.

وقال مدير المعهد فيثنتي بيريز، للصحفيين، إنّ هذه النتيجة "مريحة" لأنّها تشمل النسخ المتحوّرة من الفيروس المنتشرة حالياً في كوبا.

ومن المتوقّع وفق "سكاي نيوز عربية" أن يحصل هذا اللقاح التجريبي أيضاً على الترخيص الرسمي باستخدامه قريباً.

وإذا حصل هذان اللقاحان على التراخيص كما هو متوقّع ستصبح كوبا أول دولة في أميركا اللاتينية تطوّر لقاحات مضادّة لكوفيد-19 وتنتجها على الرغم من الصعوبات، التي يواجهها علماؤها بسبب الحظر الأميركي المفروض عليها منذ 1962 الذي تم تشديده في عهد رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد .

وبسبب هذا الحظر باشرت كوبا منذ الثمانينيات بتطوير أدويتها الخاصة. وثمانية من اللقاحات الـ 13، التي تستخدمها الجزيرة في حملة التلقيح، محليّة الصنع.

وحدّدت الكوبية هدفاً يقضي بتلقيح 70 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 11.2 مليون نسمة بحلول أغسطس، على أن يتم تلقيح الجميع قبل نهاية السنة.

واشتق اسم اللقاح من "مسرحية عبد الله" التي ألفها شاعر كوبا الشهير خوسيه مارتي، الراحل عام 1895 عن 42 عاماً، والمعروف بميله للعرب وتمجيدهم في كثير من قصائده، إلى درجة جعل معظم أبطال قصائده منهم، كبطل المسرحية الشعرية التي ألفها في شبابه، وجعل من شاب مصري من النوبة بطلها، واسمه عبدالله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

تطعيم 7960 مواطنًا بلقاح فيروس كورونا في شمال سيناء

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

الصحة: تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و15 حالة وفاة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا

مترو الأنفاق يواصل تعقيم القطارات والمحطات ضد فيروس كورونا