نجاح عملية تكميم معدة لمريض تجاوز وزنه 270 كجم بمستشفى سليمان الحبيب

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يعاني من انقطاع النفَس الانسدادي النومي.. مشاكل صحية متعددة

نجح فريق طبي متخصص في جراحات السمنة بمستشفى د.سليمان الحبيب بالتخصصي، في إجراء عملية تكميم معدة بالمنظار الجراحي، لمريض في العقد الثاني من عمره تجاوز وزنه 270 كجم وكتلة جسمه 93، وأدت السمنة المفرطة إلى إصابته بمضاعفات ومشاكل صحية متعددة، منها انقطاع النفَس الانسدادي النومي الشديد؛ مما استدعى إبقاءه على جهاز خاص يوفر له أكسجين أثناء النوم، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، وخشونة الركبتين، وصعوبة بالغة في المشي والحركة وممارسة حياته اليومية.

ذكر ذلك الدكتور منير المدني استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة الحاصل على الزمالة الأمريكية، والذي أضاف أن المريض وصل للعيادة على سرير طبي، نظرًا لصعوبة حركته جراء وزنه الكبير جدًّا؛ حيث تم إجراء الفحوصات السريرية الأولية والتحاليل المخبرية والأشعة اللازمة.

وقال الدكتور "المدني": بعد الاطلاع على الفحوصات الطبية للمريض وتاريخه المرضي؛ تَبَيّن أنه يعاني من سمنة مفرطة تسببت في إصابته بمشاكل صحية متعددة، مثل اضطرابات في النوم وصعوبة في الحركة والتنفس بشكل طبيعي. وعلى الفور تم تشكيل فريق طبي من أطباء القلب والصدرية والغدد والسكري والتغذية والعلاج السلوكي والتخدير للتقييم الدقيق للحالة؛ مشيرًا إلى أنه بعد دراستها تم وضع خطة علاجية مكثفة تبدأ بالحمية والرياضة والعلاج السلوكي؛ وذلك لإنقاص الوزن المبدئي وتجهيز المريض بشكل جيد قبل البدء في عملية التكميم.

وعن حالة المريض قال الدكتور "المدني": المرحلة الثانية من الخطة العلاجية جاءت بإجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار الجراحي، والتي استغرقت قرابة الساعة والنصف، وتم فيها إزالة ثلثي المعدة؛ الأمر الذي يساعد في فقدان المريض شراهته المفرطة للطعام، وشعوره بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الأكل؛ وذلك لصغر حجم المعدة.

وفي الختام قال الدكتور "المدني": إن العملية -بفضل من الله- تكللت بالنجاح، وكانت حالة المريض مستقرة، وقد غادر المستشفى بعد يومين من العملية وهو بصحة جيدة، وتم عمل برنامج خاص

للمتابعة بعد العملية؛ للاطمئنان على وضعه الصحي والوصول للنتائج المرجوة بإذن الله؛ مفيدًا بأنه من المتوقع أن ينقص المريض 70% من وزنه الزائد خلال السنة الأولى بعد العملية؛ شريطة الالتزام بالتعليمات المعطاة؛ مشددًا على أن الحالات الصحية المشابهة تحتاج لزيارة مراكز متخصصة في علاج السمنة بالمستشفيات المعتمدة ذات الكفاءات الطبية، والتي لديها القدرة على التعامل مع مثل هذه الحالات؛ للحيلولة دون الإصابة بالكثير من المضاعفات والأمراض المتعلقة بالسمنة.