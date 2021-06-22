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انتشر الشكل الجديد من Aures Multi التي طرحته أريستون الشرق الأوسط انتشارًا كبيرًا وأحرز تقدمًا ملحوظًا في المملكة العربية السعودية منذ إطلاقه في أوائل هذا العام. تعتبر سخانات المياه الفورية الكهربائية الجديدة من Aures Multi بتصميمها الصغير والفعال والأنيق الحل الأمثل للحصول على المياه الساخنة بمجرد فتح الصنبور - وهي مناسبة تمامًا للحياة اليومية. صمم سخان المياه Aures Multi الجديد من أريستون المصمم الإيطالي امبيرتو باليرمو، ليضفي عليه مظهرًا جماليًا أنيقًا وهيكلًا صغير الحجم مصنوع من مواد عالية الجودة وشكل عصري وواجهة جديدة تتبنى أحدث التقنيات لضمان السلامة مما جعله يحقق نجاحًا فوريًا.

قال ألبرتو تورنر، رئيس أريستون ثيرمو جروب (Ariston Thermo Group) في الشرق الأوسط وتركيا والقوقاز: "سخانات المياه الفورية من Aures هي أسرع طريقة للحصول على قدر وفير من المياه الساخنة متى وكلما احتجتها. وفي رأيي الشخصي، فإنها توفر الراحة والاستمتاع أثناء الاستحمام، حيث يتجنب مستخدموه الانتظار المؤلم في الجو البارد لأن الماء الساخن يتدفق بمجرد فتح الصنبور. تحقق المجموعة الكاملة من Aures أعلى مستوى لكفاءة الطاقة في مجال سخانات المياه الكهربائية. يتم تحويل كل الكهرباء المأخوذة من الشبكة الكهربائية إلى الكمية اللازمة من المياه الساخنة التي يحتاجها المستخدم، فلا يتم تسخين المياه مسبقًا ولا يتم تخزينها في خزان: وبالتالي فهي طريقة فعالة للتخلص من فقدان الحرارة وتقليل استهلاك الطاقة".

حسب ألايد ماركت ريسيرش، المؤسسة العالمية المتخصصة في تحليل السوق والبيانات، "من المتوقع أن يصل حجم سوق سخانات المياه الفورية إلى 2,6948.2 مليون دولار أمريكي في عام 2027 بعد أن بلغ 1,8810.6 مليون دولار أمريكي في عام 2019، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.70٪ من عام 2021 إلى عام 2027." ذكر التقرير "هناك مزايا عديدة لسخانات المياه الفورية مثل صغر الحجم وكفاءة توفير الطاقة. ومن ثم، لتحسين المبيعات العالمية، يقوم مصنعو سخانات المياه الفورية بتطوير سخانات مياه فورية جديدة ومبتكرة تكون اقتصادية من حيث تكلفة التصميم. وفقًا للاتجاهات الحالية، من المتوقع أيضًا أن ينمو سوق سخانات المياه الفورية نموًا كبيرًا خلال فترة توقعات سوق سخانات المياه الفورية. ومن المتوقع أن تعمل الأنظمة الحكومية وقوانين ومعايير البناء الصارمة باعتماد التقنيات التي تتبنى كفاءة استخدام الطاقة على زيادة الطلب على سخانات المياه الفورية." https://www.alliedmarketresearch.com/instant-water-heater-market-A06809

يؤكد تقرير menafn.com الصادر في يونيو 2021 هذه النتائج مشيرًا إلى الدور الرائد لشركة أريستون ثيرمو في هذا المجال. صناعة سخانات المياه الفورية حتى عام 2027 - أريستون ثيرمو، برادفورد وايت وجنرال إلكتريك وغيرهم | MENAFN.COM

قال حازم الخطيب، المدير الإقليمي بالمملكة العربية السعودية: "إن السوق السعودية والمستهلك على اطلاع جيد ويتخذون قرارات حكيمة مدروسة. وقد ثبت ذلك من خلال نجاح سخانات المياه الفورية من Aures Multi هنا." "تتضمن Aures Multi آليات متطورة لضمان السلامة ومستشعرات تدفق تقوم بتسخين المياه فقط عندما يقوم المستخدم بتشغيل الصنبور وتمنع ترموستات الأمان المزدوج من الإصابة بالحرق. إن تراث أريستون ثيرمو الذي يمتد لأكثر من 90 عامًا ووجوده لأكثر من أربعة عقود في المملكة العربية السعودية يضمن للعملاء الجودة وراحة البال. تعتبر شعبية تلك المجموعة خير شاهد على المنتج والعلامة التجارية. إن النمو في المملكة العربية السعودية يطابق تقديرات شركات الأبحاث ".

بروتوكول الجودة 4.0 – قامت أريستون بالفحص والاختبار بنسبة 100٪

يمنع قاطع دائرة التسرب الأرضي ثنائي القطب (ELCB) من وقوع الصدمات الكهربائية، ويتكامل مع نظام جهاز أمان شامل يحافظ على المنتج من التلف. إذا تم رصد جهد عال يشكل خطورة، فسيقوم الجهاز بقطع الدائرة الكهربائية كإجراء أمان. صُنعت مجموعة Aures بمكونات ومواد عالية الجودة تضمن أطول عمر وأعلى أداء حتى مع مرور الوقت.

التصميم - جذاب وصغير، سهل الاستخدام، سهل التركيب.

يتضمن تصميم Aures Multi الإيطالي أكثر من مجرد شكل جمالي، حيث تحتوي الشاشة على 4 إعدادات طاقة للمقبض و3 مؤشرات لمستوى الطاقة. إن حجمها الصغير يسمح بسهولة تركيبها في المساحات الصغيرة. ويعمل صمام الأمان الخارجي على تحقيق الأمان.

خدمة فائقة من الدرجة الأولى

تم تصميم نموذج خدمة أريستون، وهو الوحيد من نوعه في المملكة العربية السعودية، لتقديم الخدمات بكفاءة واحترافية لجميع العملاء. يتم تصنيع قطع غيار أريستون الأصلية واختبارها للحفاظ على أفضل جودة ولضمان موثوقية المنتج وسلامته وطول عمره الافتراضي. إننا نعطي الأولوية لإيجاد الحلول السريعة في حالة وقوع أي حدث