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"46 مليون ريال.. الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة الثانية لمزارعي القمح المحلي

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إجمالي ما تمّ إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ أكثر من 140 مليون ريال لعدد 469 مزارعاً

بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة الثانية من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ (46.178.076) ريال بحساباتهم البنكية، وذلك لعدد (133) مزارعاً، وبهذا يكون إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (140.368.451) ريالاً لعدد (469) مزارعاً بكمية (109096) طناً.

يُذكر أن المؤسسة بدأت بتسلُّم القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة، وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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