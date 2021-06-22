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لـ"إخراج الجن".. أخذ زوجته إلى دجال فكانت النهاية مأساوية

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لـ"إخراج الجن".. أخذ زوجته إلى دجال فكانت النهاية مأساوية لـ"إخراج الجن".. أخذ زوجته إلى دجال فكانت النهاية مأساوية
الزوج أقر بأن زوجته كانت تعاني مرضًا نفسيًّا

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شهدت مؤخرًا، حادثة مأساوية ذهبت ضحيتها زوجة، وقعت بين يديْ "دجال" ادعى قدرته على إنهاء معاناتها الناجمة عن "مس من الجن!".

مرض نفسي

وعانت سيدة تقطن في محافظة مطروح، شمالي غرب مصر، من تهيؤات وهلاوس، لمدة من الزمن، واعتقدت عائلتها وجود مس أو سحر؛ الأمر الذي دفع زوجها إلى اصطحابها لأحد "الروحانيين" ليشرف على علاجها؛ إلا أن النهاية كانت مأساوية.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، وبسؤال زوج السيدة، أمام جهات التحقيق، أقر بأن زوجته كانت تعاني بعض الأمراض النفسية منذ فترة طويلة، وقام بعرضها على أطباء نفسيين كثر، ولكن ذلك لم يجدِ نفعًا.

ضرب وتعذيب

وأضاف خلال التحقيقات، أن صديقه عرض عليه الذهاب بها إلى أحد المعالجين "شيخ روحاني" في منتصف الثلاثينيات من العمر، ومعه شخص آخر.

وأثناء جلسة العلاج، قام الاثنان بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب، مستخدمين حبالًا وأسلاكًا وعصًا؛ زاعمين أن ذلك سيؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وأشار الزوج إلى أنه بعد ساعة من التعذيب، فقدت الزوجة الوعي تمامًا، وبعدها خرج الرجلان قائليْن: "إن زوجتك نائمة الآن، اتركها وعند استيقاظها ستكون بخير".

وتابع الزوج قائلًا: "تركوني وذهبوا"؛ مشيرًا إلى أنه عند دخوله الحجرة، وجدها في حالة إعياء شديدة، فاقدة الوعي، وتنزف دمًا، فأخذها إلى أقرب مستشفى.

في قبضة الشرطة

وكانت الأجهزة الأمنية قد تَلَقّت إخطارًا من مستشفى مطروح العام باستقبالها جثة ربة منزل (54 سنة) مقيمة في ناحية الشيخ عطوة بدائرة القسم.

وبسؤال زوجها، أكد إصابة زوجته منذ فترة بمرض نفسي، وهو ما اضطره للجوء إلى شخصيْن مقيمين بدائرة القسم، لعلاجها روحانيًّا، اعتقادًا منه بإصابتها بمس من الجن.

وقام المتهمان بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب، محدثيْن إصابتها التي أودت بحياتها؛ مستخدميْن حبالًا وأسلاكًا، وزاعميْن أن ذلك الأسلوب سيؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وتم رصد الجانييْن من قِبَل قوات الشرطة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن الأدوات المستخدمة فـي الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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