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ابن ماضي: الإشادة الدولية بقطاع الإسكان وسوق التمويل العقاري تؤكد كفاءة برامج الرؤية
-
الأحد 11 يوليو 2021 11:25 صباحاً
محلل سياسي: زيارة سلطان عُمان تؤكّد عمق العلاقات والتفاهم بين البلدين
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الأحد 11 يوليو 2021 11:25 صباحاً
"التجارة" تعلن استدعاء 10412 مركبة جينيسيس "G80 / G70"
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الأحد 11 يوليو 2021 11:25 صباحاً
"حساب المواطن": 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة يوليو "44"
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الأحد 11 يوليو 2021 11:25 صباحاً
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر
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الأحد 11 يوليو 2021 11:19 صباحاً
رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها
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الأحد 11 يوليو 2021 11:19 صباحاً
مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة
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الأحد 11 يوليو 2021 11:19 صباحاً
طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا
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الأحد 11 يوليو 2021 11:05 صباحاً
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية
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الأحد 11 يوليو 2021 11:05 صباحاً
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد
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الأحد 11 يوليو 2021 11:05 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
معجزة صينية.. بناء مبنى مكون من 10 طوابق خلال 28 ساعة فقط
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 22 يونيو 2021 09:05 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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