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رخيص ومتوافر على نطاق واسع.. "جهاز شهير" يسرّع التعافي من كورونا

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رخيص ومتوافر على نطاق واسع.. "جهاز شهير" يسرّع التعافي من كورونا رخيص ومتوافر على نطاق واسع.. "جهاز شهير" يسرّع التعافي من كورونا
التجارب أثبتت نجاحه مع الأشخاص من جميع الأعمار.. والنتيجة "مثيرة للغاية"

رخيص ومتوافر على نطاق واسع..

تَوقع خبراء بريطانيون أن استخدام أجهزة الاستنشاق المخصصة لمرضى الربو، يمكن أن تسرّع من تعافي مرضى "كوفيد-19" الذي يسببه .

وذكر الخبراء، بحسب صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء، أن هذه التصريحات تثير الآمال بإنهاء الإغلاق تقريبًا؛ إذ سيكون لدى السلطات الطبية وسيلة جديدة لتسريع وتيرة التعافي من كورونا.

ويبلغ متوسط المدة التي يمكثها مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات البريطانية 8 أيام؛ بينما يمكن لأجهزة استنشاق الربو أن تقلل تلك المدة بواقع ثلاثة أيام.

وبحسب "سكاي نيوز"، أبلغ وزراء في البريطانية نوابًا في مجلس العموم، بأن الأطباء يقترحون استخدام أجهزة الاستنشاق لمرضى كورونا على أساس كل حالة على حدة.

ويطالب البرلمانيون في بريطانيا بأن تُوسع الحكومة نطاق استخدام هذه الأجهزة على نطاق واسع.

وذكر عضو لجنة التعافي من كورونا في حزب المحافظين غراهام برادي: "إذا كان متوسط مدة الإقامة في المستشفى الآن ثمانية أيام، ويمكنك تقليل ذلك بثلاثة أيام باستخدام أجهزة الاستنشاق؛ فلماذا لم يفعلوا ذلك؟".

وتقول وزارة الصحة البريطانية: إن هذا العلاج جُرّب على عدد من مرضى كورونا الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، ولم يدخلوا المستشفيات، كما جُرب على مرضى يبلغون 50 عامًا فأكثر ويعانون من ظروف صحية معينة؛ لكنها لم تعتبره علاجًا عامًّا لكل مرضى كورونا في بريطانيا.

وكانت تجربة أجرتها جامعة أكسفورد، قد خلُصت في وقت سابق إلى أن المرضى الذين عولجوا بأجهزة الاستنشاق أصبحوا أفضل بشكل أسرع، وكانوا أقل عرضة للدخول إلى المستشفى.

ووجدت دراسة أخرى لأكسفورد، أن الدواء ناجع مع الأشخاص من جميع الأعمار، سواء كانوا يعانون من مشاكل صحية أم لا، خاصة بعدما فحصت حالات 4700 مريض في جميع أنحاء البلاد.

واعتبر كريس بتلر، أستاذ الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد، النتيجة "مثيرة للغاية".

وأضاف: "هذا الدواء الرخيص والمتوفر على نطاق واسع يساعد الناس على التعافي بشكل أسرع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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