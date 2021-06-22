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#خام_برنت يتجاوز 75 دولارًا.. أعلى مستوى منذ أبريل عام 2019

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#خام_برنت يتجاوز 75 دولارًا.. أعلى مستوى منذ أبريل عام 2019 #خام_برنت يتجاوز 75 دولارًا.. أعلى مستوى منذ أبريل عام 2019
المستثمرون متفائلون بشأن التعافي السريع في الطلب العالمي على النفط

#خام_برنت يتجاوز 75 دولارًا.. أعلى مستوى منذ أبريل عام 2019

ارتفعت النفط الخام، اليوم الثلاثاء؛ حيث وصل سعر خام برنت إلى 75 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2019؛ حيث ظل المستثمرون متفائلين بشأن التعافي السريع في الطلب العالمي على النفط ومع تلاشي المخاوف بشأن عودة النفط في وقت مبكر للخام الإيراني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس 26 سنتًا أو 0.4% إلى 75.16 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش لتقليص خسائر سابقة. وارتفع إلى 75.06 دولارًا للبرميل، وهو الأقوى منذ 25 أبريل 2019، في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 73.70 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 4 سنتات أو 0.1٪، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر أغسطس 11 سنتًا أو 0.2٪ إلى 73.23 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز" ارتفع كلا المعيارين خلال الأسابيع الأربعة الماضية وسط التفاؤل بشأن وتيرة التطعيمات العالمية لـCOVID-19 والانتعاش المتوقع في السفر الصيفي، ودفع الانتعاش العلاوات الفورية للنفط الخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وتقلصت فجوة الأسعار بين عقدي النفط الأكثر تداولًا في العالم إلى أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أشهر؛ مما يدل على أن إنتاج النفط الأمريكي لا يزال في حالة ركود بسبب ، ومن المرجح أن تظل السوق تعاني من نقص المعروض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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