اعلان شركة المراكز العربية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-03-31

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نظرة على مؤشرات مالية أخرى:

• بلغت الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 1,366.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 15.9% مقارنة بالسنة المالية 2020م. وبلغ هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء 73.6% خلال السنة المالية 2021م، مقابل 74.0% خلال السنة المالية 2020م. ويرجع انخفاض الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء إلى انخفاض إجمالي الربح وزيادة خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة، بالإضافة إلى زيادة مصروفات الدعاية والتسويق وكذلك المصروفات العمومية والإدارية خلال السنة الحالية. وقد تمكنت الشركة من موازنة تلك التأثيرات عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات، تضمنت مفاوضاتها الناجحة للحصول على خصومات إيجارية من مالكي الأراضي للمراكز المستأجرة، بالإضافة إلى صفقة التخارج الناجحة من الاستثمار الغير أساسي والمتمثل في شركة أسواق المستقبل للتجارة المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض. وبصورة إجمالية، ساهمت تلك المبادرات في تسجيل دخل بقيمة 151.1 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، بالإضافة إلى دخل إضافي بقيمة 54.5 مليون - تم تصنيفه تحت بند الدخل الشامل الآخر - ناتج عن صفقة التخارج الناجحة من استثمار غير أساسي آخر المتمثل في شركة أملاك العالمية، مما أثمر عن الحد من الأثر السلبي للتحديات المتعلقة بأزمة (كوفيد – 19) على انخفاض الإيرادات خلال نفس الفترة. كما تم تعزيز هامش الأرباح التشغيلية قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنهاية السنة المالية 2021م على خلفية تحسن نسبة الإشغال على أساس المثل بالمثل لتسجل 92.9% خلال نفس الفترة، صعودًا من متوسط نسبة الإشغال 91.1% خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2021م.

• بلغت الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء (قبل احتساب البنود غير المتكررة) 1,586.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، وهو انخفاض سنوي بمعدل 6.6%. غير أن هامش الأرباح التشغيلية المتكررة قبل تكلفة التمويل والزكاة والاستهلاك والإطفاء ارتفع بواقع 8.2 نقطة مئوية ليبلغ 85.5% خلال نفس السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس الإدارة الرشيدة للتكاليف التشغيلية خلال السنة المالية الحالية.

• بلغت الأموال من العمليات 825.2 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، بانخفاض قدره 14.0% مقارنة بالسنة المالية السابقة، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض صافي الربح خلال السنة المالية الحالية. وبلغ هامش الأموال من العمليات 44.5% خلال السنة المالية 2021م، صعودًا من 43.7% خلال السنة المالية السابقة.

• بلغت الأرصدة المستحقة من الأطراف ذات العلاقة 379.4 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، وهو انخفاض بمعدل 35.8% مقابل 591.2 خلال السنة المالية 2020م، حيث يرجع ذلك إلى الزيادة في تحصيل الإيجارات بالإضافة إلى التحصيل الجزئي لمستحقات الشركة من شركة فاس القابضة للفنادق (طرف ذو علاقة) خلال الربع الأخير من السنة المالية 2021م، عقب موافقة مجلس إدارة شركة المراكز العربية على تحصيل كامل المبالغ المستحقة من شركة فاس القابضة للفنادق والبالغة حوالي 350.3 مليون ريال سعودي، بشكل رئيسي عن طريق تسوية عينية (عقارات) وجزئياً من خلال مبلغ نقدي، حيث تشمل العقارات عدد أربعة أراضٍ ومبنى واحد تتواجد في مواقع استراتيجية في كل من جدة والدمام والإحساء والخرج. وتجدر الإشارة إلى أن اثنين من قطع الأراضي المذكورة متصلة بمركزين تجاريين قائمين، مما يسهم في تعزيز جهود الشركة الهادفة إلى تقديم مراكز تجارية تواكب مختلف الأنماط العصرية. وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، سوف تتسلم المراكز العربية هذه العقارات بنسبة 9% أقل من متوسط التقييم. وخلال الربع الأخير من السنة المالية 2021م، قامت شركة فاس القابضة للفنادق بتسوية 131.3 مليون ريال عن طريق نقل الأراضي والمبنى المذكورين إلى حيازة شركة المراكز العربية، علمًا بأنه وكما في 31 مارس 2021م لازالت هذه الأراضي باسم الشركة القابضة وتحت إجراءات نقل ملكيتها لشركة المراكز العربية.

• بلغ النقد الناتج من الأنشطة التشغيلية 1,034.0 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، وهو انخفاض بنسبة 11.5% مقارنة بالسنة المالية 2020م. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى الإيرادات المستحقة السلبية والمسجلة نتيجة الاعتراف بالخصومات غير المتكررة التي قدمتها الشركة لدعم المستأجرين في معالجة الأثر السلبي لتداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، علمًا بأن الشركة قامت بتسجيل كامل الأثر المالي الناجم عن منح الخصومات الإيجارية للمستأجرين.

• بلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 342.8 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م، مقابل 463.4 مليون ريال خلال السنة المالية السابقة. ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى زيادة المتحصلات من بيع الأصول المصنفة على قوائم الشركة تحت بند استثمارات متاحة للبيع، فضلاً عن نجاح التخارج من حصة إحدى الشركات التابعة في شركة أسواق المستقبل للتجارة المالكة لمركز بانوراما مول بمدينة الرياض، ومن شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري (استثمار غير أساسي). وقد بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية لتغطية إنشاءات وتجهيزات المراكز التجارية الجديدة 357.0 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م. وبلغ إجمالي نفقات أعمال التجديد والصيانة للمراكز التجارية القائمة 161.2 مليون ريال خلال السنة المالية 2021م.

• بلغت النقدية وما في حكمها 635.7 مليون ريال بنهاية السنة المالية 2021م (كما في 31 مارس 2021م)، انخفاضًا من 1,045.7 كما في 31 مارس 2020م، ويعود ذلك إلى الإنفاق على الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 475.0 مليون ريال عن فترتي النصف الثاني من السنة المالية 2020م والنصف الأول من السنة المالية 2021م.

وللمزيد من المعلومات والإيضاحات حول نتائج الشركة للسنة المالية 2021م؛ يرجى الاطلاع على النشرة المرفقة بهذا الإعلان والمتضمنة أيضًا تعليق الرئيس التنفيذي وموعد اللقاء الهاتفي مع المحللين الماليين.