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بكري سليم: مروان حمدي لم يحصل على فرصته في

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بكري سليم: مروان حمدي لم يحصل على فرصته في الزمالك بكري سليم: مروان حمدي لم يحصل على فرصته في

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قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي المقاصة، إن فريقه جاهز لمواجهة ، مساء اليوم الثلاثاء في كأس مصر.

وأضاف بكري سليم، في تصريحات تليفزيونية: «قلبي مع المقاصة وعقلي مع الزمالك، بصفتي زملكاويا، وأتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بالفريقين».

وأكمل: «مروان حمدي لم يحصل على فرصته كاملة، ولذلك لم يتألق مع الزمالك مثلما كان متألقا معنا البعض يردد أن هناك صفقة تبادلية بموجبها سيعود اللاعب للزمالك، ولكن لا علم لي بذلك».

وشدد: «مروان حمدي، كان هداف الفريق مع المقاصة، الزمالك حصل عليه وهو هداف الدوري ولكنه لايلعب حاليا، باسم مرسي جاء المقاصة وكان يكاد أن يعتزل، ومع منظومة المقاصة أصبح من هدافين الدوري».

المصرى اليوم

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