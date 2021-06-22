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عاد إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، 4 من المصابين الفلسطينيين، بعد انتهاء فترة علاجهم في الأراضي المصرية.

وقالت مصادر طبية، أنه غادر الأراضي المصرية، كلا من، محمد نبيل حسن، محمد خالد ابراهيم، هاني تيسير عبادة، وسام احمد دياب إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البري، بعد انتهاء فترة علاجهم في مستشفي العريش العام.

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري بشمال سيناء استثنائيًا لاستقبال جرحي العدوان الإسرائيلي على غزة، بجانب إدخال المساعدات المتنوعة إلى القطاع، حيث وصل إلى الأراضي المصرية عدد من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.