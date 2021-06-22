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«زي النهارده».. وفاة الروائي ألبير قصيري 22 يونيو 2008

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«زي النهارده».. وفاة الروائي ألبير قصيري 22 يونيو 2008 «زي النهارده».. وفاة الروائي ألبير قصيري 22 يونيو 2008

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ألبير قصيرى كاتب روائي مصرى يكتب بالفرنسية،لُقب بفولتير النيل وأوسكار وايلد الفرنسى وهو مولود في الثالث من نوفمبر عام ١٩١٣في الفجالة بالقاهرة لأسرة ثرية وتلقى تعليمه بمدارس دينية مسيحية، ثم مدرسة الجيزويت، ثم عمل في البحرية التجارية بين ١٩٣٩ و١٩٤5، مما أتاح له زيارة العديد من الأماكن، منها أمريكا وأنجلترا، وفرنسا التي استقر فيها لاحقاً في ١٩٤٥ وعاش طوال حياته بالغرفة ٥٨ بفندق لا لويزيان بشارع السين بحى سان جيرمان حتى وفاته «زى النهارده» في ٢٢ يونيو ٢٠٠٨ عن ٩٤ عاماً، وقد تزوّج من ممثلة مسرحية فرنسية ولم يدم هذا الزواج طويلاً وعاش بقية حياته أعزب، وتعرف على ألبير كامى وجان بول سارتر ولورانس داريل وهنرى ميللر الذين صاروا رفقته وصحبته اليومية طوال ١٥عاما في مقهى كافيه دو فلور، وقد أصيب في ١٩٩٨ بسرطان في الحنجرة حرمه من حباله الصوتية بعد عملية استئصال، وكان يجيب على أسئلة الصحفيين كتابة، ولم يطلب ألبير قصيرى الحصول على الجنسية الفرنسية، وكان يؤكد (لست في حاجة لأن أعيش في ولا لأن أكتب بالعربية، فإن مصر في داخلى وهى ذاكرتى) كان ألبير قصيرى يكتب بالفرنسية، وقد لُقب بفولتير النيل وأوسكاروايلد الفرنسى وقدترجمت أعماله إلى١٥لغة،منها العربية،ولم يكن راضيًا عن نسخة الترجمةالعربية بسبب الحذف الذي تم من قبل الرقابة وكانت مصرهى مسرح رواياته،وقدتم إنتاج فيلم مصرى عن روايته شحاذون ونبلاءإخراج أسماءالبكري.

المصرى اليوم

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