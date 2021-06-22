تواصل فتح معبر رفح البري في شمال سيناء

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تواصل السلطات المصرية، اليوم، فتح معبر رفح البرى بشمال سيناء، استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وادخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

وأكد مصدر مسؤول، أنه تواصل فتح معبر رفح البري لاستكمال استقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة وعبور العالقين من الجانبين والحالات الانسانية، وكذا لادخال المساعدات الانسانية ومعدات وآليات ومواد اعادة الاعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع.

أشار المصدر إلى تواجد كافة الأطقم الادارية والطبية بالمعبر لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الانسانية، وادخال المساعدات والمعدات ومواد اعادة الاعمار وطواقم العمل المصرية إلى القطاع.

يذكر انه تم فتح المعبر يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات إلى قطاع غزة.