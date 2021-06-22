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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 496 وفاة بكورونا و39 ضحية بمصر

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خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 496 وفاة بكورونا و39 ضحية بمصر خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 496 وفاة بكورونا و39 ضحية بمصر

خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجّل 496 وفاة بكورونا و39 ضحية بمصر

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية 9860 إصابة جديدة و496 وفاة نتيجة المستجد.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس، إلى أن إجمالي عدد ‏الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33.368.860، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 599.354.‏

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 277797.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل 206053، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 15898 بعد تسجيل 39 وفاة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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