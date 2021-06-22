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تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لليوم الرابع من الامتحانات في شمال سيناء

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تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لليوم الرابع من الامتحانات في شمال سيناء تطهير وتعقيم اللجان استعدادا لليوم الرابع من الامتحانات في شمال سيناء

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أعلنت مخافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، عن تطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، استعدادًا لليوم الرابع للامتحانات والتي انطلقت يوم السبت الماضي.

وأكد العميد أسامه العندور، سكرتير عام المحافظة، على تطير لجان الامتحانات يوميًا قبل وبعد الامتحانات، عن طريق مديريات الصحة والطب البيطري والهلال الاحمر ومجالس المدن.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية أن هناك عدد 8 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبدوالشيخ زويد ووسط سيناء، وأن اجمالى عدد الطلاب يبلغ 539 طالبا وطالبة «365 طالبا وطالبة في القسم الأدبى و174 طالبا وطالبة في القسم العلمى»، مشيرا إلى وجود عدد 7 مراكز لتوزيع الأسئلة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية يبلغ 4597 طالبا وطالبة موزعين على 24 لجنة، منها 12 لجنة تعليم صناعى تضم 2738 طالبا وطالبة، 8 لجان تعليم تجارى تضم 1146 طالبا وطالبة، لجنة واحدة تعليم فندقى تضم 96 طالبا وطالبة، و3 لجان تعليم زراعى تضم 617 طالبا وطالبة.

ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة أي شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات، كما لم يتم تسجيل أي حالة غش أو اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين.

المصرى اليوم

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