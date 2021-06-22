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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا شمال سيناء تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت محافظة شمال سيناء، حالة وفاة جديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيها العلاج في قسم العزل بمستشفى العريش العام، ليصل عدد الحالات إلى 208 حالة على مستوى المحافظة.

وقال الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغُسل والتكفين بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، بحضور عدد قليل من أفراد أسرة الحالة المتوفاة.

من جانبه، شدد الدكتور حاسم حمدي مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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