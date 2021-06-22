بروتوكول بين الصحة وثقافة شمال سيناء للتوعية بكورونا

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أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة في محافظة شمال سيناء على اهتمام الدولة ووزارة الصحة بتقديم الرعاية الصحية والتوعية للمواطنين في ظل جائحة كورونا .

وأشار، في بيان إلى الاعداد لاستراتيجية مشتركة مع فرع ثقلفة شمال سيناء للتوعية بكورونا من خلال بروتوكول يتضمن القاء مجموعة من المحاضرات التوعوية لتعزيز صحة المواطن بالمحافظة بالاشتراك مع فرع ثقافة شمال سيناء.

وتشمل محاضرات توعوية عن الأمراض المعدية المختلفة، خاصة كورونا، ودور الثقافة والإعلام فى مواجهتها .. مع توضيح لفيروس كورونا ومخاطره وطرق الوقاية ، وفى مقدمتها تلقى اللقاح ضد كورونا .

ومن جانبه .. أوضح فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أنه من خلال البروتوكول تم التنسيق لالقاء عدد ٢٢ محاضرة في استراتيجية العمل المشترك بين فرع الثقافة بشمال سيناء وإدارة التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة خلال العام 2021 / ٢٠٢٢ لتعزيز الصحة العامة للمواطنين .

ويذكر أنه سبق أن أطلقت مديرية الصحة ( ادارة التثقيف والاعلام الصحى ) بالاشتراك مع فرع ثقافة شمال سيناء منذ أيام حملة مشتركة للتوعية بلقاح كورونا ، وحث المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح لأهميته .