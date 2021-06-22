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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم في الفيوم

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إصابة 3 أشخاص إثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم في الفيوم إصابة 3 أشخاص إثر انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم في الفيوم

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أصيب 3 اشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بشارع مستشفى الندي بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وانتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، تمكنت من السيطرة عليه، ونقل المصاب إلى المستشفى الفيوم العام.

تلقي اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بوجود حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الندي بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

المصرى اليوم

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