«التجارة»: صرف 4.3 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ925 شركة

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أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 1186 شهادة لـ925 شركة مصدرة، بإجمالى مساندة بلغ 4.6 مليار جنيه، وبصافى 4.3 مليار جنيه بعد استقطاع كل المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة. وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة، والتى تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر إبريل الماضى، وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً إلى أن إجمالى ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالى 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة. وأوضحت جامع أن إتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديرى، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة.