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مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان

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مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان
كانت في مهمة تدريبية.. وسقطت بالقرب من مبنى سكني

مصرع شخصين من جراء تحطم طائرة خفيفة غربي اليونان

تحطمت طائرة خفيفة في منطقة إيليا بشمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية، مما أسفر عن مصرع شخصين حسب اليوم.

وفي التفاصيل، ذكر التلفزيون اليوناني أن الطائرة أقلعت من مطار ميسولونغي لتنفيذ تحليق تدريبي، وتحطمت في نحو الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وكان على متن الطائرة طيار وراكب، تم العثور على جثتيهما في أعقاب الحادث.

وتحطمت الطائرة بالقرب من مبنى سكني، لكن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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