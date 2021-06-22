مجلس إدارة الأهلي يتخذ عدة قرارات تخص قطاعات النادي المختلفة

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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعا طويلا؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة، اتخذ المجلس عدة قرارات هامة، منها تعيين اللواء عمر ممدوح مديرا لأمن فرع النادي بالشيخ زايد، ود. أحمد سمير مديرا لمجمع حمام السباحة بالفرع، وهاني السيد عيسى مديرا للخدمات بالفرع.

وقرر المجلس إنشاء صالة لياقة بدنية جديدة «جيم جديد» في فرع النادي بالشيخ زايد، مع تكليف المستشار الهندسي بدراسة إنشاء «جيم جديد» في كل من: مقر النادي بالجزيرة وفرع مدينة نصر لخدمة الأعضاء.

وتمت الموافقة على تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي، التي جاءت على النحو التالي: محمد مصيلحي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة رجال، وحمدي الصافي مديرا فنيا للكرة الطائرة سيدات، ووجيه حمدي مديرا فنيا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.

وتم تعيين ياسر الرملي رئيسا لجهاز كرة اليد، وطارق محروس مديرا فنيا لفريق رجال كرة اليد، ويحيى يوسف مديرا فنيا لفريق سيدات كرة اليد، وعاصم حماد مديرا فنيا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.

وتم تعيين على هاشم مديرا فنيا لفريق كرة السلة سيدات، والسيد صابر مديرا فنيا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.

وتمت الموافقة على تعيين وائل عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء، وياسر داوود مديرا لجهاز ألعاب القوى، والدكتور مراد عاصم رئيسا لجهاز الكاراتيه، والدكتور محمد فؤاد مديرا فنيا لجهاز الجمباز، وشرين عادل مديرا فنيا للإسكواش، وأشرف عبدالفتاح مديرا فنيا لتنس الطاولة، والعجمي سعيد مشرفا عاما على الاحتياجات الخاصة.