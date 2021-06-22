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محمود الونش صخرة .. خاض 161 مباراة بقميص الفارس الأبيض

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محمود الونش صخرة الزمالك.. خاض 161 مباراة بقميص الفارس الأبيض محمود الونش صخرة .. خاض 161 مباراة بقميص الفارس الأبيض

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نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة الكابتن حسين لبيب في تمديد تعاقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأبيض، في خطوة مهمة للحفاظ على استقرار الفريق. ويعد الونش من العناصر الأساسية بصفوف القلعة البيضاء والمنتخب الوطني، حيث يقدم اللاعب مستويات متميزة خلال الفترة الماضية.

انضم محمود الونش للزمالك موسم 2016 قادما من فريق طلائع الجيش، ليبدأ مسيرة من التألق مع القلعة البيضاء، وخاض اللاعب مع الفريق الأبيض 161 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع ثلاثة.

تألق الونش مع الفريق الأبيض، دفع الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري لضم اللاعب لصفوف الفراعنة حيث خاض الونش مع أربع مباريات.

وخاض الونش في الموسم الحالي مع الزمالك 23 مباراة وسجل هدفين في دوري أبطال إفريقيا في مرمى فريق تونجيت السنغالي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

واستطاع المدافع الدولي للزمالك أن يحصد العديد من البطولات مع الأبيض.. وفاز اللاعب مع الفريق ببطولة كأس مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الإفريقي مرة واحدة وكأس الكونفيدرالية الإفريقية مرة واحدة، وكأس السوبر المصري السعودي مرة واحدة.

المصرى اليوم

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