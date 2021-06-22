صلاح رضا: أشكر اتحاد الكرة على اهتمامه بعد إصابتي

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قال صلاح رضا لاعب منتخبنا الوطني للشباب، إنه أجرى جراحة ناجحة بعد إصابته في مباراة مصر والنيجر بكأس العرب للشباب.

وأضاف صلاح رضا، في تصريحات تليفزيونية: «أشكر اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب على اهتمامهم بي بعد إصابتي».

وأردف: «بالصدفة كان كابتن محمد حشيش موجودا، ليتوسط إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة وأخبره إن هناك يوجد أطباء مميزين في مصر يستطيعوا إجراء العملية وأقنعنا أودينيزي بالفعل».

وتابع: «نادي أودينيزي كان يرغب في إجراء الجراحة في إيطاليا، ولكن بالتنسيق بين اتحاد الكرة وأودينيزي أجريت العملية هنا في مصر على أن استكمل علاجي في إيطاليا».

وأكمل: «لا توجد أي عقود تم توقيعها مع الأهلي، رحلت لأسباب صحية لوالدي وكان سني صغير انا وأخي ووالدتي أجنبية فسافرنا مع والدي لايطاليا، وبعدها تدربنا في اودينيزي وبعدما نلت اعجابهم أررسلوا دعوة للأهلي ووذهبت لقضاء فترة معايشة وتعاقدوا معي».

وأتم: «تلقيت طلب من جانب منتخب ايطاليا لتمثيلهم، ولكني أبديت رغبتي في اللعب لمنتخب مصر».