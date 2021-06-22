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عمرو أديب: آبي أحمد لا يصدر لشعبه إلا قضية سد النهضة بعد مذابح تيجراي ()

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عمرو أديب: آبي أحمد لا يصدر لشعبه إلا قضية سد النهضة بعد مذابح تيجراي (فيديو) عمرو أديب: آبي أحمد لا يصدر لشعبه إلا قضية سد النهضة بعد مذابح تيجراي ()

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قال الإعلامي عمرو أديب إن الانتخابات الإثيوبية هي معركة يتصدر فيها الفخر والاعتزاز بسد النهضة، وإن رئيس الوزراء، آبي أحمد، بعد الفضائح والمذابح التي ارتكبت في تيجراي لا يصدر لشعبه إلا قضية سد النهضة.

وأضاف أديب على برنامج الحكاية المذاع على قناة «إم بي سي »: «آبي أحمد ليس لديه شئ لشعبه سوى تصدير قضية سد النهضة، ويصدّر أن إثيوبيا سوف تكمل السد ولا علاقة لها بمصر والسودان وأن بلاده سوف تفعل ما تشاء وأنها هي المتحكمة في المياه».

وأردف أديب: «الانتخابات النيابية تجري الآن، وعدد سكان إثيوبيا هو 110 مليون نسمة، وهو عدد ضخم ولديها تحديات اقتصادية كبيرة».

ويشارك في الانتخابات الاثيوبية، التي انطلقت أمس، نحو 46 حزبا سياسيا، ويبلغ عدد الناخبين 37.4 مليون شخص، ويتنافس بها نحو 9327 مرشحا من الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون على 445 مقعدًا في مجلس النواب.

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