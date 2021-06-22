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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر. ويضم طاقم التحكيم كلا من: أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبوالرجال وهاني عبدالفتاح مساعدين ومحمد عبدالحافظ حكما رابعا.

كان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب الفوز على حرس الحدود في دور الـ32 والإسماعيلى في دور الـ 16 قبل أن يلتقى المقاصة اليوم. في المقابل، يدخل مصر المقاصة المباراة تحت قيادة فنية لمحمد عظيمة الذي يسعى لتحقيق مفاجأة بإزاحة الزمالك من المسابقة، رغم تواضع نتائجه في بطولة الدورى. وحرص المقاصة خلال الفترة التي سبقت المباراة على تجهيز اللاعبين لمواجهة اليوم من خلال إقامة معسكر مغلق استغله عظيمة في علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في آخر مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندرى لتلاشيها أمام الزمالك. وتأهل المقاصة لهذا الدور بعد فوزه على أشمون في دور الـ32 وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16.