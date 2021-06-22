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قال محمد عادل، المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن التونسي سيف الجزيري مستمرمع الزمالك حتى نهاية الموسم.

وأضاف محمد عادل، في تصريحات تليفزيونية: «بند الشراء النهائي في عقد استعارة الزمالك للتونسي سيف الجزيري، ينص على أحقية الفريق الأبيض في ضمه، على أن يصبح لاعبًا للذئاب في حالة عدم الرغبة في تفعيله».

وتابع :«الزمالك له الحق في ضم سيف الجزيري بشكل نهائي وفي أي وقت، وعندما يبلغنا بأنه لا يريده فقط سيكون اللاعب تحت تصرفنا، خاصة وأن عقد استعارة الزمالك للاعب التونسي يشمل بند أحقية الشراء، ومبلغ الاستعارة تم دفعه وكذلك مبلغ الشراء النهائي».

وأتم: «سيف الجزيري هو لاعب الزمالك في الوقت الحالي، وليس المقاولون العرب، ولن نتحدث عن أي عروض تخص اللاعب إلا بعد إعلان الزمالك لرغبتها بشأنه».