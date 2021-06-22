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الخارجية الأمريكية تعلن رفع علم المثليين الأسبوع الجاري

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الخارجية الأمريكية تعلن رفع علم المثليين الأسبوع الجاري الخارجية الأمريكية تعلن رفع علم المثليين الأسبوع الجاري

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الوزارة سترفع علم المثليين هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن 26 يونيو يصادف الذكرى السنوية لإضفاء الشرعية على زواج المثليين في أمريكا.

وأعلن أنه في محاولة لتكون أكثر شمولا ستبدأ وزارة الخارجية في رفع علم التقدم في مبانيها، مشيرا إلى أن السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم يمكنها رفع العلم لتعزيز التنوع والمساواة.

ويتضمن العلم ألوان قوس قزح، خطوطا سوداء وبنية تضامنا مع الأمريكيين من أصل إفريقي، بالإضافة إلى مثلث أصفر ودائرة أرجوانية مرتبطة بالمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس.

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