إيطاليا تلغي الارتداء الإلزامي للكمامات في الأماكن المفتوحة بدء من 28 يونيو

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية إلغاء الارتداء الإلزامي «الكمامات» في الأماكن المفتوحة بدءا من 28 يونيو الجاري.

واشارت الوزارة إلى أن القرار سيطبق في جميع المناطق المصنفة على أنها «شريط أبيض» الأقل إصابة، وتحت ما يسمى بالإجراءات «الأكثر مرونة» لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لوكالة «أنسا» الإيطالية .

وقال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، سنتخلى عن الالتزام بارتداء الأقنعة في الخارج في المناطق البيضاء، لكننا نحترم دائمًا الإرشادات الاحترازية التي وضعتها اللجنة الفنية العلمية الإيطالية«.

وأعطت البلاد 46.2 مليون لقاح مضاد لـكورونا، وحصل نحو 30% من السكان على جرعتي القاح سواء جرعتين فايزر وأسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.

وكانت الإصابات في العالم قد تجاوزت الـ 178 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.