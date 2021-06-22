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يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع

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يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع الزمالك يوسف حمدي يكشف أسباب تذبذب مستواه مع

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قال يوسف حمدي، لاعب السابق، إن سيراميكا كليوباترا أضاف كثيرا للدوري في الموسم الحالي بالمستوى المميز الذي قدمه والنتائج التي حققها.

وأضاف يوسف حمدي، في تصريحات تليفزيونية: «سيراميكا كليوباترا يعد من أفضل الفرق في الدوري هذا الموسم فيما جاء مستوى الاتحاد السكندري مفاجئا».

وأكمل: «تغيير حسام حسن لطريقة اللعب، وتوقف الدوري طويلا أثر كثيرا على مستوى ونتائج الاتحاد السكندري،ورزاق سيسيه وصل لمرحلة كأحد أبناء الاتحاد السكندري، إنه يحب النادي كثيرا ويرغب في الاستمرار، لقد تحامل على نفسه أثناء إصابته لرغبته في التواجد في مباريات الاتحاد السكندري».

وواصل: «الدوري هذا الموسم صعب للغاية، ولن يحسم سوى في آخر جولتين على أقل تقدير، وضغط المباريات سيؤثر كثيرا على نتائج الأهلي».

وأردف: «إيهاب جلال مدير فني مميز، واستطاع العودة بالإسماعيلي إلى طريق الانتصارات، واستمراره سيعود بالدراويش للطريق الصحيح».

وعن سبب عدم استمراره في الزمالك قال: «عانينا كثيرا من تغيير مجالس الإدارات خلال فترة وجودي في الزمالك، كما أن تغيير مركزي يعد أبرز أزماتي في الزمالك».

وأردف: «تحولت من صانع ألعاب إلى ظهير أيمن، والفرنسي هنري ميشيل، أعادني لمركز صانع الألعاب بعد عام ونصف في الزمالك».

المصرى اليوم

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