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موعد مباراة ومصر المقاصة في كأس والتشكيل

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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في كأس مصر والتشكيل موعد مباراة ومصر المقاصة في كأس والتشكيل

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تتجه أنظار مشجعى نادى عند السابعة مساء الثلاثاء صوب السويس الجديد، لمتابعة فريقها الذي يعود للمنافسات المحلية من جديد عندما يلتقى فريق المقاصة ضمن منافسات ربع النهائى لمسابقة كأس مصر.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق، على هامش التدريب الختامي للفريق مساء أمس الإثنين بالعين السخنة، استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر له في السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد السويس الجديد في دور الثمانية لكأس مصر.

وحرص المدير الفني للزمالك على مطالبة اللاعبين بالتركيز في لقاء الغد من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة للبطولة، مؤكدا ثقته في قدارت اللاعبين على تحقيق الهدف المطلوب من المباراة. وطالب كارتيرون اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل وشرح بعض الأمور الفنية لتنفيذها خلال المران وتطبيقها في المباراة المقبلة أمام المقاصة.

كان الزمالك قد تأهل لهذا الدور عقب الفوز على حرس الحدود في دور الـ32 والإسماعيلى في دور الـ 16 قبل أن يلتقى المقاصة اليوم. في المقابل، يدخل مصر المقاصة المباراة تحت قيادة فنية لمحمد عظيمة الذي يسعى لتحقيق مفاجأة بإزاحة الزمالك من المسابقة، رغم تواضع نتائجه في بطولة الدورى. وحرص المقاصة خلال الفترة التي سبقت المباراة على تجهيز اللاعبين لمواجهة اليوم من خلال إقامة معسكر مغلق استغله عظيمة في علاج الأخطاء والسلبيات التي ظهرت في آخر مباريات الفريق أمام الاتحاد السكندرى لتلاشيها أمام الزمالك. وتأهل المقاصة لهذا الدور بعد فوزه على أشمون في دور الـ32 وسيراميكا كليوباترا في دور الـ16.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك هذا اللقاء بتشكيل مكون من:

محمود جنش

حمدي الونش- محمد عبدالغني- محمد عبدالشافي- حمزة المثلوثي

طارق حامد- إمام عاشور- أحمد سيد زيزو- أشرف بن شرقي

يوسف أوباما- مروان حمدي.

المصرى اليوم

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