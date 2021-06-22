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الأمم المتحدة تتطلع لاستمرار التعاون مع إيران بعد الإعلان عن فوز «رئيسي»

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الأمم المتحدة تتطلع لاستمرار التعاون مع إيران بعد الإعلان عن فوز «رئيسي» الأمم المتحدة تتطلع لاستمرار التعاون مع إيران بعد الإعلان عن فوز «رئيسي»

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أعلنت الأمم المتحدة، تطلع الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى استمرار التعاون مع إيران بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالح الإيرانيين وشعوب المنطقة، وفقا لما قاله المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان قد فاز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في الإنتخابات الرئاسية الإيرانية بنسبة 62% عقب حصوله على 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليونا و600 ألف.

وذكر رئيسي في أول مؤتمر صحفي له، لا ما نع من إعادة العلاقات الدبلوماسية مع ، كما أكد أنه ليس لديه استعداد اللقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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