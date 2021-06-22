أخبار عاجلة

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها -
طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة -
"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الصحة»: تسجيل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

Print
«الصحة»: تسجيل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة «الصحة»: تسجيل 509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و39 حالة وفاة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن خروج 440 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 206053 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 509 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 277797 من ضمنهم 206053 حالة تم شفاؤها، و15898 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

عشان بلدى.. قصة شاب وقف بعلم مصر وسط الإثيوبيين أمام مجلس الأمن

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها

فييرا الروسية.. سابت روسيا وجت قعدت هنا فى مصر علشان بتحبها ❤️ هتحكيلك حكايتها