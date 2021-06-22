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«أنا كل أمنيتى إنى أقدر أخدم نفسى»، بهذه الكلمات البسيطة لخص اللاعب إبراهيم الألفي، لاعب نادى المنصورة والسويس السابق، معاناته بعد إصابته بمرض شمور الأعصاب والعضلات وهو نفس المرض الذي أصيب به اللاعب مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي.

وقال «الألفى»: «قضيت في الملاعب أكثر من 30 سنة وكنت مثال للالتزام ولعبت في أندية الدرجة الثانية ودورى المظاليم ولعبت في نادى المنصورة وبلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية ومنتخب السويس وكنت أحافظ على لياقتى البدنية حتى أننى كنت ألعب أساسى حتى سن 38 سنة ثم توجهت للتدريب بعد ذلك ولكن للأسف أصيبت بها المرض الذي أقعدنى بالمنزل».

وأضاف: «أنا أصبت بنفس مرض مؤمن زكريا وهو مرض نادر لا يصيب سوى شخص واحد من كل 7 مليون شخص حسب تصريحات الأطباء، ولكن للأسف لم أجد من يرعاني أو يوفر لى العلاج، لذلك حالتى بتتدهور وأصبحت من سىء إلى أسوء».

وتابع: «العلاج يكلفنى أكثر من 5 آلاف جنيه شهريا ولا أملك منهم أي شيء فقد قضيت عمرى في كرة القدم ولم أحقق ثروة ولا أي شيء استند عليه وأصبحت غير قادر على الإنفاق على أسرتى ولا أستطيع أن أوفر لهم الاحتياجات الأساسية».

وتأثر وهو يقول: «حاولت أتواصل مع اللاعيبة الكبار واللى كنت أعرفهم أثناء وجودى في الملعب وكذلك وزير الشباب ولكن للأسف لم يتحرك أحد لمساعدتى الكل يتعاطف معى على التليفون لكن للأسف لا يوجد أي تحرك إيجابى لمساعدتى».

وأضاف: «لاعبى الدرجة الثانية والمظاليم مظلومين في كل شيء ولا يوجد معاش ولا تأمين ولا حد بيهتم باللاعب لما يقع».

واستغاث بالرئيس عبدالفتاح السيسى لمساعدته في العلاج وقال: «أنا نفسى الرئيس يتبنى حالتي ويؤمر بعلاجى على نفقة الدولة ويتعمل لى معاش علشان أقدر أعيش حياة كريمة لأن ابنى وأخواتى هم اللى بيخدمونى ومحدش هيفضل جانبي طول العمر أنا كل اللى نفسى فيه إنى أقدر أخدم نفسى واصرف على أولادى في التعليم».