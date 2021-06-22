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محافظ بني سويف: إطلاق اسم طبيبة شهيدة كورونا على وحدة صحية

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محافظ بني سويف: إطلاق اسم طبيبة شهيدة كورونا على وحدة صحية محافظ بني سويف: إطلاق اسم طبيبة شهيدة كورونا على وحدة صحية

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وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، المجلس التنفيذى لمركز ومدينة الواسطى، برئاسة محمد بكرى، بإطلاق اسم الشهيدة الدكتورة إيمان ابراهيم، التي استشهدت من جراء وباء كورونا في يونيه الماضى 2020 على الوحدة الصحية بقرية اطواب التابعة لمركز الواسطى مسقط راس الطبيبة بعد موافقة مديرية الصحة ببنى سويف.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نعى في يونيه الماضى ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتورة إيمان إبراهيم، طبيبة وحدة أطواب الصحية التابعة لإدارة الواسطى الصحية، التي وافتها المنية، بمستشفى سمسطا المركزي متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الدكتورة الفقيدة وكافة أبناء القطاع الصحي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها وأبناء بني سويف جميعهم الصبر والسلوان.

وكان الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة صحة بنى سويف، اعلن عن وفاة الدكتورة ايمان ابراهيم في يوينه الماضى 2020 بمرض كورونا وانها كانت احدى الطبيبات بمديرية الصحة.

المصرى اليوم

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