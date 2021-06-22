عدد أيام الإجازات في شهر يوليو وموعد عيد الأضحى 2021

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يصادف شهر يوليو المقبل العديد من الإجازات الرسمية والأسبوعية، وأبرزها إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويصل إجمالي أيام الإجازات في شهر يوليو المقبل إلى 16 يوما منها 9 أيام متواصلة وهي إجازة العيد.
أيام الإجازات في شهر يوليو وموعد عيد الأضحى 2021 :
1- الجمعة 2 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
2- السبت 3 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
3- الجمعة 9 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
4- السبت 10 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
5- الجمعة 16 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
6- السبت 17 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
7- الأحد 18 يوليو (متوقع إجازة مع أيام العيد)
8- الاثنين 19 يوليو وقفة عرفات
9- الثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك
10- الأربعاء 21 يوليو ثاني أيام عيد الأضحى المبارك
11- الخميس 22 يوليو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
12- الجمعة 23 يوليو رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 1952 حيث متوقع ترحيلها ليوم الخميس الذي يليها
13- السبت 24 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
14- الخميس 29 يوليو أجازة بدل يوم ثورة يوليو
15- الجمعة 30 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية
16- السبت 31 يوليو أجازة رسمية- أسبوعية.