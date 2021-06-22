بفيديو رومانسي مع العوضي.. ياسمين عبدالعزيز ترد من جديد على بوسي شلبي

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لقطات رومانسية وقبلات متبادلة عكسها فيديو نشرته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت إلى جوار زوجها الفنان أحمد العوضي وهو يقود سيارته على أنغام أغنية «دي قصة حب» للمطرب اللبناني رامي عياش معلقة «حب عمري» لتثير إعجاب متابعيها وتمنياتهم بالسعادة الدائمة لها ولزوجها.

وعلق بعض متابعي ياسمين حول نشرها الفيديو للرد على الإعلامية بوسي شلبي التي علقت مؤخرا بعد حلقتها مع الفنانة ريهام حجاج زوجة محمد حلاوة طليق ياسمين ووالد طفلتها، وقالت في فيديو لها: «الطرف الثاني لسه مهتم بالطرف الأول»، لتخرج شقيقة حلاوة للهجوم على ياسمين مطالبة إياها في تصريحات لها بالابتعاد عن عائلة شقيقها.

كانت ياسمين نشرت مؤخرا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا مزودا بجملة «جوز حرابيق» مستعينة بكوميك لشخصية الخديوي التي قدمها زوجها أحمد العوضي في مسلسلهما الأخير «اللي ملوش كبير» الذي عرض في رمضان الماضي والإفيه الشهير «على الله حكايتكم».

وربط متابعو «عبدالعزيز» بين هذا التعليق وبين ورود اسمها في لقاء تليفزيوني بثته الإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة الزوج السابق ل«ياسمين عبدالعزيز» ووالد طفلتها.

كما نشرت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام :«تخيل أنا حارقالك دمك من غير ما أعملك حاجة ..مابالك بقى لو عملت».

وكانت ريهام حجاج قالت خلال البرنامج أنها تزوجت من محمد حلاوة، بعد طلاقه من زوجته الأولى ياسمين عبدالعزيز بعام.

ولفتت إلى أنها تحب زوجها وهو يحبها، وترغب في أن يتركها الجميع في حالها، وتابعت «الناس مش المفروض تحكم أو تتكلم في حاجة شخصية زى دى، إحنا بنعانى من ده عشان إحنا مشاهير».

وأضافت «حجاج» خلال اللقاء: «أنا عملت حلال ربنا ومعملتش غلط».

وكشفت ريهام حجاج خلال حوارها ببرنامج «سهرة خاصة» على قناة النهار، من تقديم الإعلامية بوسى شلبى، عن حملها في طفلها الأول من زوجها وقالت: «إن شاء الله البيبى يجى وينور الدنيا».

وعن طليقة زوجها ياسمين عبدالعزيز قالت: «كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات، ومحدش شايف الحرب دى غير جمهور السوشيال ميديا، محبتش أطلع رد وقتها لأن هي مش حاجة غلط أو حاجة مخلة بالآداب».

وتابعت: «هذه الزيجة تسببت لى في ابتزازات من البعض وزعلت ناس كتير والغريبة إن الناس بتيجي عند الشيء الصح وتستغرب».