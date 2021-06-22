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صلاح رضا لاعب منتخب الشباب وأودينيزى يغيب عن الملاعب شهرين

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صلاح رضا لاعب منتخب الشباب وأودينيزى يغيب عن الملاعب شهرين صلاح رضا لاعب منتخب الشباب وأودينيزى يغيب عن الملاعب شهرين

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قال أشرف محرم، الطبيب المعالج للاعب صلاح رضا، وعضو مجلس إدارة نادي الصيد، إن اللاعب سيبدأ فترة التأهيل والتدريب في الجيم في الأسبوع المقبل.

وأضاف أشرم محرم، في تصريحات تليفزيونية، أن صلاح رضا، لاعب منتخب مواليد 2003 ونادى أودينيزى الإيطالى أجرى جراحة طارئة لإصلاح كسر مضاعف بعظمة الترقوة وتركيب شريحة ومسامير، بعد إصابته في لقاء مصر والنيجر.

وأكمل: «صلاح رضا سيغيب عن المشاركة في المباريات فترة تتراوح من شهرين إلى شهرين ونصف».

وواصل «صلاح رضا، سيستمر في القاهرة لفترة يبدأ فيها التأهيل، وفي الأغلب إلى أن تنتهي البطولة، وتم التواصل بين أودينيزي واتحاد الكرة ومن خلال اللاعب نفسه، الأمور تسير في التواصل بينا وبينهم بشكل جيد وسيعود للملاعب قريبًا».

المصرى اليوم

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