عماد متعب يكيشف تفاصيل حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى الخطيب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن تطورات حالته الصحية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «الأمور طبيعية، أنا كنت مهمل في صحتي، ولكن لا توجد أمور خطيرة»، موضحًا: «شعرت بالتعب عندما أصبت بفيروس كورونا، واتضح أن لدي حصوات في الكلي، وذلك بعد الجلطة التي تعرضت لها».

أوضح: «حين أصبت بالجلطة، بدأت في تناول دواء للسيولة مدى الحياة، ولكن أطمئن الجميع أني لا أعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، وسفري من أجل الاطمئنان فقط على حالتي».

وأضاف: «أشعر ببعض الأم في الجانب الأيسر رغم خلو التحاليل من أي مشكلة، لذلك سوف أسافر للخارج للاطمئنان بشكل كامل على حالتي الصحية»، مضيفًا: «أشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحرصهم على التواصل معي والاطمئنان على صحتي».