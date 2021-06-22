أخبار عاجلة

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها -
طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة -
"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

عماد متعب يكيشف تفاصيل حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى الخطيب

Print
عماد متعب يكيشف تفاصيل حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى الخطيب عماد متعب يكيشف تفاصيل حالته الصحية.. ويوجه رسالة إلى الخطيب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن تطورات حالته الصحية.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «الأمور طبيعية، أنا كنت مهمل في صحتي، ولكن لا توجد أمور خطيرة»، موضحًا: «شعرت بالتعب عندما أصبت بفيروس كورونا، واتضح أن لدي حصوات في الكلي، وذلك بعد الجلطة التي تعرضت لها».

أوضح: «حين أصبت بالجلطة، بدأت في تناول دواء للسيولة مدى الحياة، ولكن أطمئن الجميع أني لا أعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، وسفري من أجل الاطمئنان فقط على حالتي».

وأضاف: «أشعر ببعض الأم في الجانب الأيسر رغم خلو التحاليل من أي مشكلة، لذلك سوف أسافر للخارج للاطمئنان بشكل كامل على حالتي الصحية»، مضيفًا: «أشكر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، لحرصهم على التواصل معي والاطمئنان على صحتي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر

أولياء الأمور يدعمون طلاب الأدبي أمام لجان الامتحانات في الأقصر

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها

رسالة من السيسي إلى رئيس المجلس الأوروبي.. وشكري يتوجه إلى بلجيكا لتسليمها

مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة

مباريات اليوم | الأهلي يواجه المقاصة ونهائي يورو 2020 .. الموعد والقنوات الناقلة

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا