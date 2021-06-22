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«ضبطوا ملابسه مع المتهم».. كشف لغز العثور على جثة طالب في ترعة بالدقهلية

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«ضبطوا ملابسه مع المتهم».. كشف لغز العثور على جثة طالب في ترعة بالدقهلية «ضبطوا ملابسه مع المتهم».. كشف لغز العثور على جثة طالب في ترعة بالدقهلية

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تمكنت مباحث الدقهلية، اليوم، من كشف لغز العثور على جثة طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري مقتولة داخل ترعة على طريق نبروه، والعثور على التوك توك خاصته بقرية درين دائرة مركز نبروه.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال، مباحث الدقهلية، يفيد بالعثور على طفل، بترعة الحوشه دائرة مركز نبروه وبالفحص تبين أن الجثة للطفل «محمود ح»، 14 سنة، طالب بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ومقيم قرية كفر الجنينه دائرة مركز نبروه، ووجود بلاغ من اسرته باختفائه والعثور على التوك توك حاصته بقرية درين .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتي قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وأكد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة الخنق ووجود آثار مقاومة.

شكل مدير المباحث فريق بحث برئاسته وضم ضباط البحث الجنائي والمعلومات وتم فحص خط سير التوك توك وكاميرات المراقبة بمنطقة العثور على التوك توك والجثة.

وأكدت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة مسجل خطر «أحمد ح»، 27 سنة، عاطل ومقيم بندر نبروه، وسابق اتهامه في 6 قضايا «سرقة وضرب وشروع في قتل ومخدرات» بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على ملابس تخص المجنى عليه، وكانت المباحث عثرت على يرصد قيام المتهم بخلع ملابس المجنى عليه قبل القائه في الترعة .

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة بغرض سرقة التوك توك من المجنى عليه والتصرف فيه بالبيع للحصول على امواله وشراء مخدرات .

واعترف المتهم أنه استدرج المجنى عليه بالتوك توك خاصته لتوصيله من بندر نبروه إلى قرية بهوت وأثناء استقلاله بالكرسى الخلفى للسائق طلب من المجنى عليه التوقف لقضاء حاجته على طريق جانبي وعندما توقف قام بكتم أنفاسه وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قام بخلع ملابس المجنى عليه وألقاه في ترعة الحوشة ثم توجه بالتوك توك الخاص بالمجنى عليه لإخفائه بقرية درين لحين التصرف فيه بالبيع، لكنه علم في اليوم الثانى أن أهلية المجنى عليه عثروا على التوك توك فلم يعود لمكانه مرة ثانية، حتى تم القبض عليه.

تحرر محضر بواقعة الضبط وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

المصرى اليوم

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