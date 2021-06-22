أخبار عاجلة

طلاب القسم الأدبي يبدأون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في المنيا -
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية -
٨٥٠ طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في الوادي الجديد -
تداول صور لأسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة و«التعليم» تتتبع مصدرها -
طلبة الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحان اللغة العربية وسط إجراءات مشددة -
"التدريب التقني" تُطلق برامج التدريب المسائي في 29 معهداً بمختلف مناطق المملكة -
توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط على لجان الامتحانات وسط إجراءات احترازية -
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج -
توافد طلاب الأدبي على لجان الثانوية العامة لأداء امتحان اللغة العربية في الأقصر  -
اليوم ..الحكم في استئناف أحمد عز بدفع ٤١ الف جنية استيرلينى لـ«توأم زينة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي يكشف عن العرض الخيالي لرحيل أليو ديانج.. ومانشستر يونايتد يراقبه أمام الترجي ()

Print
الأهلي يكشف عن العرض الخيالي لرحيل أليو ديانج.. ومانشستر يونايتد يراقبه أمام الترجي (فيديو) الأهلي يكشف عن العرض الخيالي لرحيل أليو ديانج.. ومانشستر يونايتد يراقبه أمام الترجي ()

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت قناة الأهلي عن تلقى إدارة مجلس النادي الأحمر عرضا ماليا كبيرا من إحدى الأندية الألمانية لضم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لبرنامج «التريند» الذي يذاع على قناة النادي الأهلي، وصل العرض قبل بداية بطولة للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو، وأن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.

ووفقا لما نشره الصحفي ميكي جونيور، بموقع الجارديان، فإن إدارة فريق مانشستر يونايتد تتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي للسفر إلى من أجل متابعة أليو ديانج أمام الترجي في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والذي سيقام يوم السبت المقبل في استاد السلام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

مصر.. حريق هائل بأحد أكبر المعارض التجارية في شمال سوهاج

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟

بالفيديو.. ما سر شهرة هذه البقرة في بنغلاديش؟