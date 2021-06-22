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كشفت قناة الأهلي عن تلقى إدارة مجلس النادي الأحمر عرضا ماليا كبيرا من إحدى الأندية الألمانية لضم الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لبرنامج «التريند» الذي يذاع على قناة النادي الأهلي، وصل العرض قبل بداية بطولة كأس العالم للأندية وبلغت قيمته 8 ملايين يورو، وأن الإدارة الحمراء قررت رفض العرض الكبير والتمسك ببقاء أليو ديانج خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قوام الفريق.