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الكويت تدين محاولات الحوثي استهداف مدن بطائرات مسيرة

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الكويت تدين محاولات الحوثي استهداف مدن السعودية بطائرات مسيرة الكويت تدين محاولات الحوثي استهداف مدن بطائرات مسيرة
أكدت وقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها

الكويت تدين محاولات الحوثي استهداف مدن السعودية بطائرات مسيرة

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدن بالمملكة العربية بطائرات مسيرة (مفخخة).

وفي التفاصيل، نوه في بيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي أمس بنجاح قوات الدفاع الجوي السعودي في التصدي لها، مجدداً التأكيد على وقوف الكويت إلى جانب المملكة في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأكد البيان رفضه هذه الأعمال الإجرامية التي تعكس إصرار ميليشيا الحوثي على زيادة التوتر بالمنطقة وإجهاض كل مساعي السلام، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة وشعبها من كل مكروه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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