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مكافحة العدوى بوزارة الصحة تتفقد مستشفى السويس العام

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مكافحة العدوى بوزارة الصحة تتفقد مستشفى السويس العام مكافحة العدوى بوزارة الصحة تتفقد مستشفى السويس العام

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استقبل الدكتور عبدالله سعد مدير مستشفى السويس العام فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة برئاسة الدكتور محمد بيومي والدكتور أحمد عتمان، وفي مستهل الزيارة تم الاجتماع مع عبدالله سعد مدير المستشفى بحضور إسلام سيد، مدير إدارة مكافحة العدوى بالمديرية ومحمود إسماعيل، مسؤول الترصد بالمديرية، وفريق مكافحة العدوى بالمستشفى.

تناول الاجتماع مناقشة سياسة الاشراف على مكافحة العدوى وتطوير الإجراءات وقوائم المراجعة الكاملة للتعقيم خاصة في ظل كوفيد 19. وقام فريق الوزارة يرافقه فريق المديرية والمستشفى العام بالمرور على اعمال ترصد عدوى المنشأت الصحية، بالمستشفى والمرور على أقسام العناية المركزة وعناية الأطفال والحضانات.

المصرى اليوم

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