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«لو فيه ملابس منشورة القطار هيشيلها».. أحمد موسى يعرض صورا كارثية بعد «حادث حلوان» ()

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«لو فيه ملابس منشورة القطار هيشيلها».. أحمد موسى يعرض صورا كارثية بعد «حادث حلوان» (فيديو) «لو فيه ملابس منشورة القطار هيشيلها».. أحمد موسى يعرض صورا كارثية بعد «حادث حلوان» ()

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عرض الإعلامي أحمد موسى، صورًا كارثية من حلوان بجوار خط السكة الحديد، حيث توجد منازل مقامة على مقربة من خط مرور القطر، فضلا عن وجود سيارات بجوار السكة الحديد.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لو أن هناك أشخاصا يجلسون أمام المنازل كما هو معتاد في الصيف فإن القطر هيشلهم لأنهم لا هيلحقوا يفروا ولا القطر يلحق يقف».

وأردف موسى: «لو أن هناك ملابس منشورة في البلكونات القطر يشيلها، حيث أن هناك منازل تقع من سرعة القطر»، متسائلا: «أين حرم السكة الحديد وهل هذا الوضع قانوني؟».

المصرى اليوم

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