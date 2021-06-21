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وزير النقل: إزالة المنازل على جانبي خط السكة الحديد وتعويض ساكنيها ()

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وزير النقل: إزالة المنازل على جانبي خط السكة الحديد وتعويض ساكنيها (فيديو) وزير النقل: إزالة المنازل على جانبي خط السكة الحديد وتعويض ساكنيها ()

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علق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على حادث اصطدام قطار بأتوبيسين في حلوان، مؤكدا ضرورة إزالة المنازل على جانبي شريط السكة الحديد، وتعويض ساكنيها رغم أنهم متعدون على أملاك الدولة أو اللجوء إلى إزالة خط السكة الحديد وعمل محور له.

وتابع الوزير، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي »، أن أغلب المنطقة توجد بها تعديات من العمال، قائلا: «خط قطار نقل الرخام لازم يتشال، خاصة أن الأهالي والعاملين في الورش يجلسون على شريط السكة الحديد».

وأضاف: «عندما تحدثت مع العمال الذين يجلسون على شريط السكة الحديد، كان ردهم بأن القطار لما بيجى بيزمر لنا»، موضحًا أن الرئيس وجه بإنشاء محور الجزائر في منطقة حلوان، وإزالة التعديات الموجودة على خطوط السكة الحديد بمنطقة البساتين، لأن كافة الورش سيتم نقلها لمنطقة السخنة مثل منطقة البساتين والمعادي والدويقة.

المصرى اليوم

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