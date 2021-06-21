بئر غامضة تحوم حولها أساطير الجن.. ما قصة «قعر جهنم»؟ (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، قرب الحدود مع سلطنة عمان، تقع «بئر برهوت» بصحراء محافظة المهرة؛ المحاطة بالأساطير الشعبية؛ إذ يتداول اليمنيون حكايا البئر العميقة التي «تأوى الجن وتبتلع البشر» على حد تعبيرهم حتى أنهم يلقبونها بـ«قعر جهنم»، ولكن ما هي قصتها؟.

«قعر جهنم».. «مأوى الجن الذي يجهلها المسؤولون»

حسب الموروث الشعبي اليمني، تلقب البئر العميقة العملاقة التي يتراوح عمقها بين 100 و250 مترا ويصل عرضها إلى 30 مترا بـ«قعر جهنم»،؛ فالبئر العميقة التي تُعرف برائحتها الكريهة لطالما يتناقل عنها اليمنيون أسطورة مفادها أنها تُعد مأوى للجن.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، لا يعلم المسؤولون اليمنيون ما الذي تحويه قاع البئر؛ فحسب مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية باليمن، صلاح بابحير، زار مسؤولو اليمن البئر ووصلوا إلى عمق يفوق 50-60 مترا منها إلا انهم لاحظوا في داخلها أشياء ورائحة غريبة لم يتمكنوا من معرفة ماهيتها.

ووصف بابحير الوضع هناك بـ«قعر جهنم» بأنه «غريب» لافتًا إلى عدم قدرة السلطات اليمنية إلى بلوغ نهاية البئر نظرًا لقلة الأكسجين وعدم وجود تهوية في موقعها الذي لا يصل إليه ضوء الشمس؛ فلا يمكن من حافتها رؤية شيء سوى انعكاس ظل بعض الطيور، وسماع أصواتها.

بئر برهوت

أساطيرأخرى حول «بئر برهوت»

تشتهر البئر كذلك بالعديد من الحكايات والأساطير الغريبة التي تناقلها سكّان المنطقة عنها، كأن البشر قديماً قد مروا بفترات جفاف شديدة جداً، فقاموا بربط رجلاً بحبل وأنزلوه بشكل بطيئ ليقوم بجلب الماء من الأسفل، وعند وصوله إلى منتصف الطريق قام بالصراخ مستنجداً وخائفاً ليرفعوه، وعندما رفعوه إلى الأعلى وجدوا نصف جسده من الأعلى فقط والجزء الأخر السفلي لم يكن موجوداً، ومن الحكايات الغريبة قصة الراعية التي قامت بوضع طفلها قريباً من البئر، واختفى هذا الطفل في غمضة عين ولم يعرف أين اختفى، ومن الأساطير أيضاً بأنه يعتقد أن منه سيكون نهاية العالم.

خوف محاط بالغموض

ونظرًا للغموض الذي يحيط بالبئر العميقة، يخشى غالبية السكان الاقتراب منها؛ إذ تناقل بعض اليمنيين الموروث الشعبي الخاص بالئر الأسطورية على مدار القرون الماضية والتي تشير إلى وجود الجن بداخلها، حتى ساد اعتقاد بينهم بأن هذه البئر العميقة تشكل خطرا لسكان الأرض، لكوها «قد تبتلع كل ما يقترب منها» حتى أن كثراً يتجنبون مجرّد التحدث عن هذه الحفرة الغامضة مخافة أن تلحق بهم الأذى، وفق الاعتقاد السائد بين معظم اليمنيين.

انتهاء هذه الأساطير يستلزم تقديم تفسيرات علمية حول ماهيتها، وحول هذا يقول مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية باليمن، صلاح بابحير، في تصريحاته لوكالة الأنباء الفرنسية، إن اليمن «يتطلع إلى التقصي وراء هذه الحفرة الغامضة والوصول إلى أعماقها التي يقدر عمرها بملايين وملايين السنين»، لكن هل تنهي هذه التطلعات الأساطير اليمنية حول البئر الغامضة.