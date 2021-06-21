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بدء تطوير شبكات المياه والصرف الصحي بـ«السلام 2» في السويس

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بدء تطوير شبكات المياه والصرف الصحي بـ«السلام 2» في السويس بدء تطوير شبكات المياه والصرف الصحي بـ«السلام 2» في السويس

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قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم، بجولة تفقدية لشارع جمال عبد الناصر بمدينة السلام 2 بحي عتاقة للوقوف على أعمال الكهرباء وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز تمهيدا للبدء في أعمال التوسعة والتطويروالرصف.

أكد المحافظ سرعة أعمال التطوير التي تشمل رصف شارع جمال عبد الناصربمدينة السلام 2 بطول 1500متراتجاهين ومتوسط عرض الشارع 40 مترا وجزيرة وسطي ومد شبكات مياه بطول 3.5 كم لحل مشكلة المياة بمدينة السلام بشكل جذري، بالإضافة إلى تدعيم وخطوط الصرف الصحي، كما أكد تخصيص أماكن لعمل ساحات انتظار لسيارات المواطنين سكان العمارات التي ليس بها جراج للسيارات، مشددا على عدم وقوف سيارات بالشارع الرئيسي بعد الرصف ومكلفا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


أعطي المحافظ توجيهات لحي عتاقة بإزالة أي إشغالات أو تعديات والالتزام بخط التنظيم الأساسي للشارع ، مشددا على مراجعة المرافق الحيوية قبل أعمال الرصف والتطوير، وأكد على رئيس الحي بضرورة محاسبة المخالفين لخط التنظيم وتحرير محاضر لهم وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

المصرى اليوم

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